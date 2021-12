Alfred Nobel - Der Kaufmann des Todes

Nobel hatte ein Mittel entdeckt, um "mehr Menschen schneller als jemals zuvor zu töten", wie eine französische Zeitung 1888 schrieb. Als "Kaufmann des Todes" aber wollte Alfred Nobel nicht in die Geschichte eingehen. Kinderlos geblieben, verfügte er am 27. November 1895, ein Jahr vor seinem Tod, in einem Testament, dass eine Stiftung gegründet würde. Dieser führte er schließlich fast sein gesamtes Millionenvermögen zu. Die Zinsen aus dem Kapital-Fonds sollten jedes Jahr als Preis an diejenigen gehen, "die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben". Nobel starb am 10. Dezember 1896.