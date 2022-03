NANO vom 24. März 2022: Geothermie - Energie aus der Tiefe

Sie sind traumatisiert, erschöpft und sehr häufig auch nur unzureichend geimpft. Nicht nur die Coronaimpfquote liegt nur bei etwa 40% in der Ukraine. Auch in Deutschland übliche Impfungen wie die gegen Tuberkulose beispielsweise haben dort nicht standardmäßig stattgefunden. Was also, wenn die aus der Ukraine geflüchteten Kinder in die Kita und Schulen kommen, sich die Menschen insgesamt eingliedern in den deutschen Lebens- und Berufsalltag. Warten hier weitere Probleme?