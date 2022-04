Der Amerikaner James Turitto ist weltweit unterwegs, um Methanlecks aufzuspüren. Denn Methan ist ein Treibhausgas, das 86 mal stärker wirkt als CO2 - und wir entlassen viel zu viel davon in die Atmosphäre. Turitto arbeitet für die Clean Air Task Force, eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, die sich für politischen und technologischen Wandel einsetzt, um den Ausstoß von Treibhausgasen in der Stromerzeugung, in der Öl- und Gasproduktion, im Verkehr und in der Industrie zu reduzieren. In Deutschland ist er für die Deutsche Umwelthilfe im Einsatz.