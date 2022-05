NANO vom 12. Mai 2022: Schwarzes Loch - dieses Bild ist eine Sensation

Eileen Furlong ist Leiterin der Abteilung Genombiologie am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg. Sie erhält den Leibniz-Preis für ihre Arbeit an "Enhancern“. Das sind Genabschnitte, die dafür sorgen, dass in den Zellen die richtigen Gene abgelesen werden, sodass die Zelle alles hat, was sie für ihre spezielle Aufgabe braucht.