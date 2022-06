Wie sich die Pandemie auf die Entwicklung der Jugendlichen ausgewirkt hat, wird man wohl erst in einigen Jahren genau wissen. Doch es ist nun Zeit, auch nach vorne zu blicken: Was wird bei den Schüler*innen von dieser Krise übrig bleiben - an Eindrücken und Erinnerungen? Gemeinsam mit Forschern des „Coronarchivs“ begleitet NANO Jugendliche zum Archiv der Menschheit ins Salzkammergut nach Österreich. Hier sollen sie ihre Zeitzeugnisse einlagern. Was hat die Jugendlichen in dieser historischen Situation bewegt? Und was werden die Schüler*innen von morgen in den Geschichtsbüchern darüber lernen?