Heiße und trockene Sommer wie in diesem Jahr setzen unseren Wäldern enorm zu. Vor allem Nadelbäume geraten schnell in Stress, wenn es lange trocken ist. Welche Bäume wo in Zukunft gepflanzt werden sollen, erforschen Biologen*innen in Trippstadt im Pfälzer Wald. In den Klimakammern der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft werden Setzlinge klimatischen Stress-Bedingungen ausgesetzt.