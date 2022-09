NANO vom 13. September 2022: Kommt die Kinderlähmung zurück?

Ein regelrechter weltweiter Wettlauf ist entstanden, um die Technologie in großem Maßstab marktreif zu bekommen. Aber auch öffentliche Forschungseinrichtungen arbeiten an der Technik – unter anderem führend in der Grundlagenforschung ist das Helmholtz-Institut in Ulm. Wir zeigen, wie die Arbeit an der Batterie der Zukunft dort abläuft und was die Feststoffbatterie auszeichnet und ihre Entwicklung so schwierig macht.