In vielen Gebieten in Afrika trocknen die Flüsse aus, die Frauen müssen oft mehrere Kilometer am Tag zurücklegen, um frisches Wasser zu holen. Wenn die Regenzeit kommt, werden die ausgetrockneten Flüsse kurzfristig zu reißenden Strömen. Das Wasser fließt dann ungehindert weiter in den Ozean. Das Projekt "Sand Dam“ in Kenia setzt auf Sanddämme gegen die Dürre. Sie speichern in Regenzeiten Wasser unter der Erde und bilden in Dürrezeiten ein Vorratsbecken. Eines von vielen Einzelprojekten. Auf der UN-Wasserkonferenz in New York, die heute zu Ende geht, haben deshalb mehrere Länder des globalen Südens eine großangelegte Initiative gestartet, um Flüsse, Seen und Feuchtgebiete in Afrika und Südamerika wieder herzustellen.