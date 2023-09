Die Africa Climate Week 2023 und der African Climate Action Summit finden in diesem Jahr gleichzeitig in Kenia statt. Dafür treffen sich in Nairobi Politiker und Investoren aus aller Welt, um sich über Erfahrungen und Lösungen für ein nachhaltiges und resilientes Afrika auszutauschen. Unter dem Motto "Grünes Wachstum und Klimafinanzierungslösungen für Afrika und die Welt voranbringen“ will Kenia das eigene Potenzial in diesem Bereich zeigen und neue Partner finden – besonders für erneuerbare Energien und nachhaltige Landwirtschaft.