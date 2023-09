Pestizide, deren Einsatz in der EU verboten sind, werden trotzdem in der EU produziert und weltweit exportiert. Die umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen kommen dann mit importierten Früchten zurück in die EU auf die Teller der Verbraucher. Eine geplante Verordnung soll nun die Produktion in der EU verbieten. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Kritiker halten die Liste für grob unvollständig und voller Schlupflöcher.