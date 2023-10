NANO vom 5. Oktober 2023: Fake-News aus sogenannten Papiermühlen

Klingt wie ein Groschenroman aus den 70ern: Die Geisel verliebt sich in ‎ihren Geiselnehmer. Was ist das? Das “Stockholm Syndrom”. ‎1973 hielten in Stockholm Bankräuber vier Geiseln über 131 Stunden als Gefangene. Als eine Geisel, eine Frau, sich aus der ‎Gefangenschaft für die Freilassung der ‎Gangster einsetzte, wurde gemutmaßt, dass sie sich in den Haupt-‎Gangster verguckt hatte. Was nach Hormonwallungen klang, war aber ‎viel wahrscheinlicher reine Überlebenstaktik.‎