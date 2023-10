NANO spezial vom 27. Oktober 2023: Deutscher Umweltpreis 2023

Seit 1993 verleiht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Osnabrück). Die Auszeichnung in Höhe von 500.000 Euro zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Der Preis würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben bzw. in Zukunft zu einer deutlichen Umweltentlastung beitragen werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht den Deutschen Umweltpreis 2023 am 29. Oktober in Lübeck.