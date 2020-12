Gregor Steinbrenner - alles kritisch hinterfragen

Klimakollaps, Verkehrsinfarkt, verschleppte Energiewende, Landwirtschaft im weiter-so-Modus - es gibt so viel spannendes zu berichten, so viele Missstände, wo wir den Finger in die Wunde legen müssen. (Beitrag: Jana Garve)

2 min 2 min 22.05.2019 22.05.2019 Video herunterladen