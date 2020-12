Yve Fehring - jeden Tag ein bisschen schlauer

Schon während meiner Schulzeit in Bielefeld (sagen Sie jetzt bitte nicht: „Gibt´s doch gar nicht!“) stand für mich fest, Journalistin zu werden. Studiert habe ich in Münster und Hamburg Geschichte, VWL und Journalistik. Denn wie sagte mein Lehrer? "Um auf heute und morgen zu schauen, musst du wissen, was gestern war!"