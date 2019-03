Rock am Ring 2018 (HD)

Highlight-Sendung: Thirty Seconds to Mars, Milky Chance, Alt-J, Casper

Live: Muse

Moderation: Rainer Maria Jilg, Hadnet Tesfai

Redaktion: Jule Broda, Meike Klingenberg

2.6.2018



Wacken Open Air 2018 (HD)

Highlight-Sendung: In Flames, DORO, Nightwish, Running Wild

Live: Helloween

Moderation: Rainer Maria Jilg, Markus Kavka

Redaktion: Jule Broda, Meike Klingenberg, Daniel Konhäuser

4.8.2018



zdf@bauhaus (HD/5.1)

Live-Musik mit …

Moderation: Jo Schück

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

... BAP (Wh.)

10.3.2018

… Glasperlenspiel, … Ray Wilson

19.5.2018

… Erdmöbel, ... Kettcar

9.6.2018

... The Baseballs, … Adel Tawil (Wh.)

30.6.2018

... PUR, ... Tina Dico, ... Feine Sahne Fischfilet

1.12.2018

... Lions Head (in "Pop around the clock")

31.12.2018



3satfestival 2018 (HD/5.1)

Element of Crime

La Brass Banda

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

6.10.2018



Herbert Grönemeyer: Tumult – live (HD)

Regie: Hannes Rossacher

Redaktion: Robert Reiter, Annette Spohn

1.12.2018

31.12.2018 (Wh. in "Pop around the clock")



Pop around the clock (HD)

3sat Thementag

Redaktion: Robert Reiter

In Concert: Red Hot Chili Peppers: ‘Under the bridge’

ZDF@bauhaus … Lions Head

Norah Jones: Live at Ronnie Scott`s

London, Großbritannien, 2017

Foreigner: Live – 40th Anniversery

Marillion: All One Tonight

Royal Albert Hall, London, 2017

Yes: Live at the Apollo

O2 Apollo, Manchester, Großbritannien, 2017

Steven Wilson: Home Invasion

Royal Albert Hall, London, 2018

Evanescence: Synthesis Live

Grand Theater, Foxwoods Resort Casino, Ledyard

U2: Live in London

Abbey Road Studios, London, 2017

Sam Smith: Live in London

Abbey Road Studios, London, 2017

Jennifer Rostock: Bleibt

Columbia Halle, Berlin, Deutschland, 2018

Sammy Deluxe x MTV Unpluggerd

Museumsschiff „MS Bleichen“, Hamburger Hafen

Herbert Grönemeyer: Tumult – Live

Radialsystem V, Berlin, Deutschland, 2018

Sheryl Crow: Live at the Capitol Theatre

Port Chester, New York, USA, 2017

The Rolling Stones: No Security Tour – Live

San Jose Arena, San Jose, USA, 1999

Bryan Adams: Unplugged – Live at Sydney Opera House

Sydney, Australien, 2011

Elton John & Friends: I’m Still Standing – A Grammmy Salute

Theater at Madison Square Garden, New York, 2018

Coldplay: Live in São Paulo

Allianz Parque, São Paulo, Brasilien, 2017

Rammstein: Paris

Palais Omnisports, Paris-Bercey, Frankreich, 2012

Pet Shop Boys: Inner Sanctum

Royal Opera House, London, Großbritannien, 2018

Take That: Wonderland

O2 Arena, London, Großbritannien, 2017

Simply Red: Symphonica in Rosso

Ziggo Dome, Amsterdam, Niederlande, 2017

Culture Club: Live at Wembley

SSE Arena Wembley, London, Grossbritannien

Yello: Live in Berlin

Kraftwerk Berlin, Deutschland, 2017

Guns N’Roses: Appetite for Democracy

The Joint, Hard Rock Casino, Las Vegas, USA, 2012

31.12.2018