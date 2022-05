Kriegsschiffe - Tod auf See

4 Folgen

Stahlmonster

Jäger und Gejagte

Das Atomzeitalter

Ungleiche Gegner

2.9.2021



Jagd auf Osama bin Laden - Die späte Vergeltung der CIA

3.9.2021



Amerika am Abgrund - Von Armut und Abstieg

5.9.2021



Der Corona-Gipfel - Kampf um die EU-Milliarden

6.9.2021



Lebensmittel auf dem Prüfstand

3 Folgen

Garnelen – überzüchtet, gedopt, belastet?

Massenware Fisch – Siegeszug der Zuchtfarmen

Salami – gewürzt, gereift, gepanscht?

6.9.2021



9/11 – Verschwörung in Hamburg

9.9.2021



Amerikas neue Nazis - Aufstand in Washington

10.9.2021



Das war dann mal weg – Greatest Hits

2 Folgen

Kassette, Teppichklopfer & Co

Intershop, Aerobic & Co

10.9.2021



Die Schlagerstory - Geliebt, gehasst und unterschätzt

10.9.2021



Tödliches Festival in Las Vegas - Das verdrängte Massaker

10.9.2021



The Day the Rock Star Died

15 Folgen

Tom Petty

Jim Morrison

Elvis Presley

Michael Jackson

Jimi Hendrix

Whitney Houston

Johnny Cash

Janis Joplin

Amy Winehouse

Buddy Holly

Michael Hutchence

John Denver

Hank Williams

David Bowie

Keith Moon

11.9.2021



The True Story of Eddie Murphy

11.9.2021



The True Story of Will Smith

11.9.2021



Zeitreise durch die Merkel-Jahre

2 Folgen

Sommermärchen, Finanzkrise und Atomkraft-Aus

„Wir schaffen das“, Klimakampf und Pandemie

15.9.2021



Geheimes Russland - Die Unterwelten von Samara

16.9.2021



Handelskriege im Spiegel der Geschichte

17.9.2021



Railway Murders - Geheimnisvolle Verbrechen

6 Folgen

Der Freme im Abteil

Tödlicher Liebeswahn

Für eine Handvoll Süßes

Tatmotiv Habgier

Das zweite Urteil

Die polnische Gräfin

18.9.2021



Arm gegen Arm - Verteilungskampf am unteren Rand

23.9.2021



Krankenhäuser am Limit - Gewinne auf Kosten der Patienten

23.9.2021



Schuld & Sühne

Das verschwundene Ehepaar

25.9.2021



Die Großkatzen der Masai Mara

2 Folgen

Auf der Jagd

In der Kinderstube

26.9.2021



Terra Xpress XXL

Lebensfragen – Herkunft, Familie, Kinder

27.9.2021



Das Nazi-Erbe - Trauma, Schuld, Verantwortung

28.9.2021



Jugend in der DDR

3 Folgen

Aufbruch und Zwang

Träume hinter Mauern

Vom Stillstand zum Widerstand

30.9.2021