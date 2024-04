Kulturzeit (UT/HD)

Redaktionsleitung: Anja Fix, Petra Bender

Moderation: Nina Mavis Brunner (Schweiz), Vivian Perkovic (Deutschland), Lillian Moschen (Österreich), Cécile Schortmann (Deutschland)

Regie: Sabine Keutner, Helga Dubnyicsek, Olaf Böhler, Klaus Kuhn, Andreas Beuermann, Nicole Wiedenbeck, Manfred Wittelsberger

Redaktion: Maren Adler, Giulia Basile, Karin Beck-Loibl, Susanne Beyer, Ariane Binder, Gudrun Bold, Viktoria Brauer, Simon Broll, Katja Buchwald, Claudia Butzin-Brettschneider, Susan Christely, Teresa Corceiro, Huyen Trang Dang Vu, Uta Ehlers, Nicolette Feiler-Thull, Hannah K. Friedrich, Stefan Gagstetter, Klaus Geßner, Elisabeth Hamberger, Jürgen Heimbach, Arwid Holtenau (ORF), Frauke Honkomp, Cornelius Janzen, Caroline Jerchel, Elisabeth Jung, Matthias Krag, Silvan Lerch (SRF), Annette Lohnes-Fornoff, Tania Lossau, Silke Maaßen, Ursula May, Gudula Moritz, Sandra Oelz (ORF), Natacha Olbrich, Jan Otteni, Ralf Rättig, Friedericke-Luise Rassmann, Prisca-Maria Riedel, Helene Röhnsch, Christine Romann, Michael Schmitt, Ralf Schmitz, Martin Schöne, Lotar Schüler, Marion Skalski, Markus Tischer (SRF), Nil Banu Varol, Kristina Verres, Jochen Werner, Philipp Wohltmann, Britta Zekorn.

207 Sendungen





Kulturzeit extra (UT/HD)



Eröffnung Berlinale

Moderation: Cécile Schortmann, Vivian Perkovic

Redaktion: Ralf Rättig, Kristina Verres

16.02.2023



„Indiana Jones in Cannes“

Redaktion: Nil Varol

29.05.2023





Berlinale 2023



Die Eröffnung

Redaktion: Daniel Fiedler

16.2.2023, 82 Min.

Die Bärenverleihung

Redaktion: Daniel Fiedler

25.2.2023, 107 Min.





Literatur



Buchzeit

Talkrunde über literarische Neuerscheinungen

Moderation: Gert Scobel

Gäste: Barbara Vinken, Sandra Kegel, Katrin Schumacher

Redaktion: Birgit Adler-Conrad, Katja Bäuerle, Bettina von Pfeil, Cornelia Rettig

30.4.2023 (Leipziger Buchmesse)

2.7.2023 (Cadoro Mainz)

22.10.2023 (Frankfurter Buchmesse)

10.12.2023 (Cadoro Mainz)



Das Beste von der Leipziger Buchmesse

Redaktion: Maren Beuscher/Matthias Hügle

30.04.2023, 90 Min.





Kultur - Dokumentationen



7 Leben für die Musik – Die Familie Kanneh-Mason (HD)

Film von Catharina Kleber

Redaktion: Birgit Lorbeer

14.1.2023



Kultur-King Korea – Wie südkoreanische Popkultur die Welt erobert

Film von Viola Löffler und Memo Jeftic

Redaktion: Wolfgang Horn

28.1.2023



Kreative im Krieg – Die Verteidigung der ukrainischen Identität (HD)

Film von Viola Löffler und David Assmann

Redaktion: Bettina von Pfeil

11.2.2023



Kunstfront – Ukrainische Kulturschaffende im Ausnahmezustand (HD)

Film von Andrzej Klamt

Redaktion: Bettina von Pfeil, Margarete Janikowski

18.2.2023



Inseln im Regen – Sehnsucht nach den Färöern (HD)

Film der Mainzer Stadtschreiberin Dörte Hansen

Redaktion: Dr. Susanne Becker, Dr. Michael Schmitt

5.3.2023



Frau. Leben. Freiheit?

Film von Theresa Breuer

Redaktion: Bettina Petry

11.03.2023



Im Ernst, Babyboomer?

Film von Lilly Schlagnitweit

Redaktion: Bettina Petry

18.03.2023



Museumsdiebe auf Beutezug

Film von Karsten Wolff

Redaktion: Bettina Petry

22.04.2023



Die Ära Erdogan am Ende?

Film von Jutta Louise Oechler

Redaktion: Bettina Petry

06.05.2023



Einmal Raubkunst und zurück

Film von Frank Vorpahl

Redaktion: Bettina Petry

13.05.2023



Tanz aus Israel (HD)

Film von Andreas Morell und Johanna Hasse

Redaktion: Birgit Lorbeer

13.5.2023



Kollegin KI übernimmt

Film von Nicole Blacha und Janin Renner

Redaktion: Bettina Petry

03.06.2023



Das LSD-Comeback - Die nüchterne Renaissance der Hippie-Drogen

Film von Tita von Hardenberg

Redaktion: Achim Zeilmann

15.07.2023



Wagnerdämmerung (HD)

2 Filme von Katarina Schickling

Redaktion: Sonja Schneider

29.7.2023

5.8.2023



Geraubte Schätze

Fünf Filme

Redaktion: Birgit Adler-Conrad

Die Büste der Nofretete – Neues Museum Berlin

14.8.2023

Die Parthenon-Marmore - British Museum, London, Großbritannien

15.8.2023

Die Federkrone Moctezumas - Weltmuseum, Wien, Österreich

16.8.2023

Die Kanone des Königs von Kandy - Rijksmuseum, Amsterdam, Niederlande

17.8.2023

Die Statue des Gottes Gou - Musée du Quai Branly, Paris, Frankreich

18.8.2023



Kaminer Inside: Wie isst Deutschland? (UT/HD)

Film von Nadja Kölling

Redaktion: Bettina von Pfeil

26.8.2023



Stradivari – Mythos und Markt (HD)

Die dunklen Seiten des Klangwunders

Film von Claudius Gehr

Redaktion: Bettina von Pfeil

2.9.2023



Wunderkinder

Zwei Filme von Isabell Roempke

Redaktion: Bettina Petry

Mini-Picassos: Talent oder Hype?

7.10.2023

Mini-Mozarts: Fluch oder Segen?

14.10.2023



Gott für Anfänger (HD)

Wie ich versuchte, den Glauben zu verstehen

Film von Volker Strübing

Redaktion: Katja Bäuerle

21.10.2023



Angstlust – Faszination True Crime

Film von Memo Jeftic

Redaktion: Wolfgang Horn

4.11.2023



Kaminer Inside: Filmstadt Babelsberg

Film von Nadja Kölling

Redaktion: Bettina von Pfeil

4.11.2023



Theater zwischen Kunst und Aktivismus (HD)

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST

Redaktion: Wolfgang Horn

2.12.2023



Piratin und Pferdejunge (HD)

Alte und neue Rollenbilder in Kinderbüchern

Film von Sabine Bier

Redaktion: Daniel Konhäuser

9.12.2023



Unsichtbar? – Schauspielerinnen ab 50 (HD)

Film von Rebecca Büttner und Eva Münstermann

Redaktion: Wolfgang Horn

16.12.2023



Opa, der Influencer - Wie die Gen Z ihre Großeltern im Netz feiert

Ein Film von

Redaktion: Bettina Petry

23.12.2023





Musik



Spice Girls – Girl Power erobert die Welt (HD)

Dokumentarfilm von Vari Innes und Alice McMaho-Major

Redaktion: Tobias Cassau

11.3.2023



Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten (HD)

Aus dem Festspielhaus Baden-Baden:

Clay Hilley (Der Kaiser)

Elza van den Heever (Die Kaiserin)

Michaela Schulster (Die Amme)

Wolfgang Koch (Barak)

Miina-Liisa Värelä (Die Färberin)

und andere

Berliner Philharmoniker

Musikalische Leitung: Kirill Petrenko

Regie: Lydia Steier

Fernsehregie: Henning Kasten

Redaktion: Dr. Elke Schwenck

15.4.2023



Sommernachtskonzert Schönbrunn 2023 (HD/5.1)

Wiener Philharmoniker

Elīna Garanča (Mezzosopran)

Musikalische Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Regie: Henning Kasten

Redaktion: Birgit Lorbeer



8.6.2023



Pop around the clock – Summer Edition (HD)



Herbert Grönemeyer: Das ist los Tour 2023 Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Deutschland, 2023

Regie: Sam Wrench

Redaktion: Jule Broda, Holger Faber

Pop Around@Bauhaus

The BossHoss

Juli

Alma

Davina Michelle

Bauhaus Dessau, Deutschland, 2023

Moderation Jo Schück

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

Katy Perry: The Prismatic World Tour, Allphones Arena, Sydney, Australien, 2014

P!nk: I'm Not Dead, Wembley Arena, London, Großbritannien, 2006

Isle of Wight Festival 2023

Seaclose Park, Newport, Großbritannien, 2023

Sam Smith: Live at the Royal Albert Hall, Royal Albert Hall, London, Großbritannien, 2022

Harry Styles: Live in Manchester, BBC Studios, Manchester, Großbritannien, 2017

Redaktion: Robert Reiter

22.7.2023



Musikstadt Paris

präsentiert von Renée Fleming

Piotr Beczała (Tenor)

Alexandre Duhamel (Bariton)

Axelle Fanyo (Sopran)

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Musikalische Leitung: Jean-François Verdier

Regie: François-René Martin

Redaktion: Martin Schneider

12.8.2023



Musikstadt Venedig

präsentiert von Renée Fleming

Paola Gardina (Mezzosopran)

Francesco Meli (Tenor)

Mattia Olivieri (Bariton)

Orchestra del Teatro La Fenice

Musikalische Leitung: Riccardo Frizza

Regie: François-René Martin

Redaktion: Martin Schneider

12.8.2023



Jonas Kaufmann in der Arena von Verona

Redaktion: Sonja Schneider, Lora Ganeva

16.9.2023



Konzert der Wiener Philharmoniker aus Prag

Igor Levit, Klavier

Musikalische Leitung: Jakub Hrůša

Redaktion: Birgit Lorbeer

7.10.2023



3satFestival 2023 (HD/5.1)

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

Michael Schulte

14.10.2023

Marlon Roudette

21.10.2023



Pop around the clock (HD/5.1)

3sat Thementag

Redaktion: Robert Reiter

31.12.2023

Carole King: Home Again - Live in Central Park, New York, USA 1973

Bob Dylan: Shadow Kingdom - The Early Songs, Santa Monica, California, USA 2021

The Highwaymen: American Outlaws – Live, Nassau Coliseum, New York City, USA 1990

Lynyrd Skynyrd: Live at the Ryman - Celebrating 50 Years, Ryman Auditorium, Nashville, USA 2022

Mick Fleetwood & Friends, Palladium Theatre, London, Großbritannien 2020

Eric Clapton: Across 24 Nights, Royal Albert Hall, London, Großbritannien 1990/1991

Peter Gabriel: Secret World – Live, Palasport Nuovo, Modena, Italien 1993

Sting: My Songs - Live at Château de Chambord, Château de Chambord, Frankreich 2022

Céline Dion: Une Seule Fois, Les Plaines d´Abraham, Quebec City, Kanada 2013

Paul McCartney & Wings: Rockshow, Madison Square Garden, New York, The Kingdome, Seattle, Forum, Los Angeles. USA 1976

George Michael: Live in London - 25 Live Tour, Earls Court Exhibition Centre, Großbritannien 2008

P!NK: Funhouse, Sydney Entertainment Centre, Australien 2009

Tina: Live!, GelreDome, Arnheim, Niederlande 2009

The Rolling Stones: GRRR Live!, Prudential Center, Newark, USA 2012

Madonna: Rebel Heart Tour, Allphones Arena, Sydney, Australien 2016

Bryan Adams: Waking up the Neighbours, Royal Albert Hall, London, Großbritannien 2022

Backstreet Boys: In a World Like This - Live in Saitama, Saitama Super Arena, Saitama, Japan 2013

Santana: Corazón - Live from Mexico, Arena Vicente Fernández Gómez, Guadalajara, Mexico 2013





Theater



Ein Sommernachtstraum (HD)

Von William Shakespeare

Theater Basel - „Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2023

Inszenierung: Antú Romero Nunes

Fernsehregie: Catharina Kleber

Redaktion: Wolfgang Horn

13.5.2023



Kinder der Sonne (HD)

Von Maxim Gorki

Schauspiel Bochum – „Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2023

Inszenierung: Mateja Koležnik

Fernsehregie: Andreas Morell

Redaktion: Wolfgang Horn

20.5.2023



Die Eingeborenen von Maria Blut (HD)

Von Maria Lazar

Burgtheater Wien – „Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2023

Inszenierung: Lucia Bihler

Fernsehregie: Hannes Rossacher

Redaktion: Wolfgang Horn

20.5.2023



KlassiXS – die großen Dramen in jungen Kurzfilmen

Redaktion: Meike Klingenberg, Elisabeth Rupp

9.12.2023

Kruste (HD)

Frei nach „Die Verwandlung“ von Franz Kafka

Buch und Regie: Jens Kevin Georg

Nichts ist schön (HD)

Basierend auf „Leonce und Lena“ von Georg Büchner

Buch und Regie: Maximilian Martin

Labsal (HD)

Nach der biblischen Adam & Eva Erzählung und dem Lilith-Mythos

Buch und Regie: Sarang Myeong





Preisverleihungen



Verleihung des 59. Grimme-Preises 2023 (HD)

Aus dem Theater Marl

Moderation: Jo Schück

Regie: Martin Keiffenheim

Redaktion: Meike Klingenberg, Daniel Konhäuser, Elisabeth Rupp (ZDF), Regina Rohde (WDR)

21.4.2023



Blauer Panther TV & Streaming Award 2023 (HD)

Aus der Münchener "BMW Welt"

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Tobias Krell

Regie: Ladislaus Kiraly

Redaktion: Meike Klingenberg, Kristina Verres

25.10.2023