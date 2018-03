Aktuelle, kurzfristige Angebote

Das Landesstudio Thüringen in Erfurt sucht Hospitanten/-innen, die Einblick in redaktionelle Tätigkeiten nehmen wollen.



Sie werden eingebunden in redaktionelle Tätigkeiten, von der Recherche über Dreh- und Schnittarbeiten bis hin zur Endfertigung. Bewerber/innen sollten vor allem Spaß am Recherchieren und ein journalistisches Gespür für die Themenlage vor Ort haben.



Bewerber/-innen sollten vorzugsweise Studenten und Studentinnen mit folgenden Interessen/Kenntnissen sein:



• Interesse an redaktioneller Arbeit in verschiedensten Themengebieten

• gute Kenntnisse der üblichen MS-Office-Software (Word, Excel, Powerpoint) sind erwünscht

• redaktionelle Vorkenntnisse in Form von bereits absolvierten Praktika/Hospitationen/freier Mitarbeit bei Print, Hörfunk, Fernsehen sind wünschenswert

• gute Allgemeinbildung



Termin der Hospitation:

ab 04.04.2018 für jeweils 6 - 8 Wochen nach Absprache



Bitte beachten Sie, dass eine Hospitation beim ZDF an verschiedene Voraussetzun-gen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichthospitationen möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung über das Onlineportal mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbe-scheinigung.



Fragen beantworten wir gerne unter Tel. 06131/70-12876