Mit sieben Free-TV-Premieren präsentiert das ZDF im Montagskino eine neue Auflage der Spielfilmreihe "Made in Europe" – facettenreiches europäisches Thriller-Kino, das an unterschiedlichsten Schauplätzen spielt. Den Auftakt bilden Birthday Girl (DNK, 2021 am 8. Juli) und Showdown in den Bergen (FRA, 2021 am 15. Juli). Die weiteren Filme sind The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan (LVA/USA, 2022 am 22. Juli), Die Mörder meines Sohnes (BEL/ESP/F, 2022 am 29. Juli), Black Box – Gefährliche Wahrheit (FRA, 2021 am 5. August), Die Yacht (ITA, 2022 am 12. August) und zum Abschluss Die letzte Nacht in Mailand (ITA, 2023 am 19. August). Alle Filme der Reihe sind mit der TV-Ausstrahlung oder bereits einen Tag vorab in der ZDFmediathek zu sehen.