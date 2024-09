Der September startet mit einer Doppelwahl, auf die die ganze Republik blickt: Sachsen und Thüringen wählen – rund fünf Millionen Wahlberechtigte zwischen Altenburg und Zittau sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Das ZDF berichtet ab 17.30 Uhr in Wahlen in Sachsen und Thüringen live aus den ZDF-Wahlstudios in Dresden und Erfurt von den beiden Landtagswahlen. In der Berliner Runde, erstmals moderiert von Diana Zimmermann, stellen sich Vertreter der im Bundestag vertretenen Parteien zu einem ersten Schlagabtausch am Wahlabend. Schon in der Woche vor den Wahlen berichten die aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF über die bevorstehenden Wahlen – etwa das ZDF-Morgenmagazin mit "moma vor der Wahl" am 20 und am 23. August.



Im Mittelpunkt der Sitcom Jugend – es ist kompliziert stehen Cathrin (Sarah Gailer), Tim (Thomas Schubert), Sophie (Eli Riccardi), Frank (Leon Ullrich) und Susanne (Gerti Drassl). Sie sind Freunde, Nachbarn und Familie, aber vor allem Menschen auf der Suche. Sie halten Ausschau nach Glück, nach Liebe oder manchmal auch einfach nach Geld für die nächste Miete. Das ZDFneoriginal ist im September in der ZDFmediathek und in ZDFneo zu sehen.