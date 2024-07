Bereits seit 2004 gehört sie dem ZDF-Fernsehrat an, im Juli 2016 wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. In ihrer Amtszeit wirkte sie nach dem Karlsruher ZDF-Urteil an der Neuausrichtung des Gremiums mit – es war fortan kleiner, weiblicher, bunter und zivilgesellschaftlicher geprägt. Sie selbst sagte einmal in einem Interview über sich, sie versuche stets, ein offenes, transparentes Verhältnis zu Menschen zu haben und auch bei den Dingen, die nicht einfach gelingen, gemeinsame Lösungen zu finden. Diese Offenheit und Transparenz war ihr auch in der Arbeit des Fernsehrates sehr wichtig – so etablierte sie während ihrer Amtszeit im Jahr 2020 einen Newsletter, der die Themen der Sitzungen aus der Perspektive einzelner Fernsehratsmitglieder vorbereitet, die Diskussionen aufnimmt und mittlerweile über 5.000 Abonnentinnen und Abonnenten hat. Als Vorsitzende des Fernsehrates beteiligte sie sich aktiv an den medienpolitischen Diskussionen – so bei Veranstaltungen des Grimme Instituts und auf Medienkongressen des Landes.