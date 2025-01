ZDFmitreden: "Song Trip"

"Wir sind als Redaktion sehr dankbar über das konstruktive Feedback und freuen uns über Eure Teilnahme an der Befragung. In vielen Bereichen hat uns die Befragung darin bestärkt, genauso weiterzumachen wie bisher. An anderer Stelle haben wir einen klaren Hinweis bekommen, was Ihr Euch mehr wünscht. Wir befinden uns derzeit parallel in der Produktion und Postproduktion der Sendung. Für die Fertigstellung und Weiterentwicklung sind die Anregungen und Vorschläge der Teilnehmenden sehr wertvoll. Vielen Dank für die Zeit und das wichtige Feedback!"