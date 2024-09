Unternehmensgegenstand und Angebote des ZDF

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) mit Sitz in Mainz ist als Anstalt des

öffentlichen Rechts gesetzlich mit der Veranstaltung der Fernsehprogramme

ZDF, ZDFneo und ZDFinfo beauftragt. Dazu kommen gemeinsam mit den

ARD-Landesrundfunkanstalten die Programme 3sat, phoenix und KiKA. Das

ZDF ist zudem am europäischen Kulturkanal ARTE beteiligt und Mitglied des

Deutschlandradio, gemeinnützige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Im

Bereich der Telemedien bietet das ZDF insbesondere die ZDFmediathek sowie

ein Online-Nachrichtenangebot www.heute.de sowie gemeinsam mit

den ARD-Landesrundfunkanstalten die Telemedienangebote www.3sat.de,

www.phoenix.de und www.kika.de zum Abruf an. Zudem bieten ARD und ZDF

mit funk ein rein webbasiertes Angebot für junge Menschen im Alter von 14

bis 29 Jahren. Das ZDF unterliegt in seiner Geschäftstätigkeit detaillierten

rechtlich kodifizierten Zielvorgaben. Eine Reihe von Staatsverträgen bildet

den Rahmen für das Handeln des ZDF (vgl. DNK-Kriterium 6).

Die aus seinem Auftrag formulierte Verantwortung begründet für das ZDF

seine Ziele und den entsprechenden strategischen Rahmen. Die Bedeutung

von unabhängigem Journalismus, freiem Zugang zu Informationen, vorurteilsfreier

und offener Meinungsbildung und der Notwendigkeit, den Zusammenhalt

in der Gesellschaft zu stärken, wächst. Das ZDF steht daher dafür

ein, zu zeigen, was die Menschen verbindet und ein Programmangebot für

alle zu machen. Dies gilt nicht nur für alle Genres, sondern auch für sämtliche

Ausspielwege.

Der vom Intendanten, Dr. Norbert Himmler, im Jahr 2022 angestoßene

Strategieprozess „Ein ZDF für alle“ hat das Ziel, das ZDF zukunftsfähig

für die Erfüllung seines Auftrags zu machen. Es geht

darum, mit seinen Angeboten alle Menschen in Deutschland zu

erreichen, um in einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft den Zusammenhalt

zu stärken (vgl. DNK-Kriterium 1).