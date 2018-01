Praktika ermöglichen einen Einblick in nicht-redaktionelle Arbeitsbereiche des ZDF (z. B. Produktionstechnik, Logistik, Verwaltung, IT-Bereich). Das ZDF stellt das ganze Jahr über - nicht nur während der Semesterferien - eine Vielzahl von Praktikumsplätzen vorwiegend in der Zentrale in Mainz, aber vereinzelt auch in den Landesstudios zur Verfügung. Die Praktikantinnen und Praktikanten erhalten hierbei die Gelegenheit zu einem Einblick in die Arbeitsanforderungen in der Verwaltung oder in produktionstechnischen Bereichen.