Juristische Wahlstationen und juristische Praktika sind in verschiedenen Bereichen möglich

Quelle: ZDF/knsk

In der Wahlstation oder in einem juristischen (Pflicht)-Praktikum rechtliche Recherchen für aktuelle und hintergründige TV-Berichterstattung durchführen? Interviews mit Rechtsexperten*innen führen oder juristische Vorklärungen aktueller Sachverhalte vornehmen?



Diese und weitere Aufgaben können Sie bei uns im Rahmen einer Wahlstation oder in einem juristischen (Pflicht)-Praktikum in den verschiedenen Einsatzbereichen übernehmen.