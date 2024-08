Der große Gewinner des renommierten Locarno Filmfestivals heißt Mond, der zweite Spielfilm der Regisseurin und Drehbuchautorin Kurdwin Ayub erhält nach seiner Welturaufführung beim 77. Filmfestival von Locarno gleich vier Auszeichnungen. Der Film gewinnt mit dem Special Jury Prize — Cities of Ascona and Losone den zweithöchsten Preis des Festivals. Außerdem gab es den Europa Cinemas Label Prize, den Boccalino D´Oro Prize of the Independent Film Critics und eine Special Mention von der Ökumenischen Jury.



Die ehemalige Kampfsportlerin Sarah (Florentina Holzinger) verlässt Österreich, um drei Schwestern aus einer reichen jordanischen Familie zu trainieren. Was sich nach Traum-Job anhört, nimmt bald beunruhigende Züge an: Die jungen Frauen sind von der Außenwelt abgeschottet und werden konstant überwacht. Sport scheint sie nicht zu interessieren. Was also ist der Grund, dass Sarah engagiert worden ist?



Regisseurin Kurdwin Ayub: „Es geht um Schwestern, egal woher sie kommen, und um Käfige, egal wo sie stehen. Käfige, die man verlassen möchte und solche, in die man sich zurück wünscht.“



Der Start in den österreichischen Kinos ist im November, der Sendetermin auf ARTE steht derzeit noch nicht fest. Die ZDF/ARTE Redaktion hat Catherine Colas.