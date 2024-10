Zum Abschluss der Viennale (2024 Vienna International Film Festival) in Wien wurde die ZDF/ARTE Ko-Produktion The Village next to Paradise von Mo Harawe zum besten österreichischen Film gekürt.



Mo Harawe zeigt in seinem Film, der in Cannes Weltpremiere gefeiert hatte, ein herausforderndes Familienleben in Somalia. Die Jury begründet die Auszeichnung damit, dass Harawes Langfilm-Debüt einen Einblick gibt, der europäischen Zuschauern häufig verwehrt bleibe.



Mamargade kämpft als alleinerziehender Vater in einem abgelegenen Dorf in Somalia mit den Herausforderungen des Alltags. Seine Schwester Araweelo sucht nach ihrer Scheidung bei ihm ein neues Zuhause. Cigaal, sein Sohn, kommt in den Turbulenzen der zerbrechlichen Familie manchmal zu kurz. Mamargade braucht Geld, die Einkünfte als selbstständiger Totengräber reichen kaum aus. Araweelo sucht derweil nach einem Weg, ihren Traum von einer eigenen Schneiderei zu verwirklichen. Trotz unterschiedlicher Ziele findet die Patchwork-Familie durch Liebe, Vertrauen und Zuversicht ihren eigenen Weg.



The Village next to Paradise entstand als Koproduktion zwischen Freibeuter Film, Kazak Productions, NiKo Film, Maanmaal ACC und ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktion lag bei Julius Windhorst (ZDF/ARTE) und Loren Müller (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).