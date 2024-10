Die planet.e-Produktion Abenteuer Patagonien - Klimaforschung in der Eiswüste hat den Preis für die beste Umweltdokumentation auf dem Terres Festival im spanischen Tortosa gewonnen.



Die beiden Eisfelder in den Patagonischen Anden, die sich über die Ländergrenzen Chiles und Argentiniens erstrecken, stellen die größte Eismasse außerhalb der Polkappen dar. Doch infolge des Klimawandels verlieren die Gletscher unaufhaltsam an Masse. Bis zu 20 Meter beträgt der Höhenverlust des ewigen Eises dort in manchen Bereichen – pro Jahr. Der Film von Andreas Ewels und Jochen Schmoll zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Bergsteigern zur Gewinnung von Klimadaten in den extrem schwer zugänglichen Eisfeldern.



planet e.: Abenteuer Patagonien - Klimaforschung in der Eiswüste wurde am 4. Juni 2023 im ZDF gesendet. Die Redaktion hat Martin Ordolff.