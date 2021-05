"Wir sind schon sehr aktiv in der Wahlkampf-Berichterstattung"

Weise: Wir sind schon jetzt sehr aktiv in der Wahlkampf-Berichterstattung – auch wenn die aus Pandemie-Gründen sehr speziell ist. Außer Wahlplakat-Enthüllungen und Online-Formaten gibt es nicht viel. Nur die AfD macht teilweise Straßenwahlkampf. Aber die anderen Parteien wollen das auch machen, sobald die Inzidenzzahlen das zulassen. Wir sind in den aktuellen Sendungen schon jetzt gut vertreten und natürlich wird die Berichterstattung in Richtung Wahltermin immer intensiver werden. Das "ZDF-Morgenmagazin" ist am Freitag vor der Wahl, am 4. Juni 2021, hier in Magdeburg und da werden wir als Landesstudio auch gefordert sein – mit Beiträgen über die Spitzenkandidaten und ich als Studiogast in der Sendung. Das ZDF-Wahlstudio wird auf der Messe in Magdeburg präsent sein. Dort kann mit ausreichend Abstand gearbeitet werden.