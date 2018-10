"Für alle etwas", heißt das Prinzip. Deshalb prägt neben der Qualität die Vielfalt das Profil der Senderfamilie. Inland, Ausland, Politik, Wirtschaft, Kultur, Umwelt - was immer die Menschen bewegt und was wichtig ist für die Gesellschaft - in den unterschiedlichsten Erzähl- und Produktionsformen wird es in den Programmen des ZDF aufgegriffen beziehungsweise umgesetzt. Das ZDF leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Kultur der öffentlichen Kommunikation.