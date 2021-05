Die Themen der Sendung vom 05. Mai 2021

In Indien schießen die Infektionszahlen immer weiter in die Höhe. Mittlerweile mangelt es nicht nur an Krankenhausbetten, sondern auch an Sauerstoff für die Beatmungsgeräte. Zu lange hat die Regierung die Gefahr klein geredet und in der zunehmend frustrierten Bevölkerung sinkt die Akzeptanz für Auflagen.