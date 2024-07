Anke Kaysser-Pyzalla wurde 2020 einstimmig vom Senat des DLR zur Vorstandsvorsitzenden gewählt. Eine Frau in der Luftfahrtbranche nun ganz weit oben. Was machte sie fit, ein Unternehmen mit 30 Standorten und mehreren tausend Mitarbeitern zu führen und in der Zukunftsforschung voranzubringen? Ein Porträt, das eine ungewöhnliche Frau in einer Zukunftsbranche zeigt und gleichzeitig die Herausforderungen deutlich macht, vor denen wir beim Fliegen und in der Weltraumforschung stehen.