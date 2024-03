Birdy: Live at Wiltons Music Hall

Geboren 1996 als Jasmine van den Bogaerde in England, lernt die Großnichte des Schauspielers Dirk Bogarde mit 7 Jahren das Klavier spielen und schreibt schon früh eigene Songs. Ihren Spitznamen Birdy bekommt sie, weil sie als Baby den Mund soweit öffnet wie ein hungriger Vogel.

In Deutschland wird Birdy im Dezember 2012 bekannt. Sie tritt im Finale der Casting-Show "The Voice of Germany" auf und schafft es in die deutschen Hitparaden. Am 30. April erscheint ihr 4. Album "Young Heart". 5 Jahre sind vergangen, seit ihrem letzten Album 2016. Birdy brauchte eine Pause, nachdem sie seit ihrem 14. Geburtstag ständig auf Tournee geht.