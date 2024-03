Sarah Connor: Herz Kraft Werke - Live

"Charme und große Gefühle" attestiert das Hamburger Abendblatt Deutschlands erfolgreichster Sängerin, die nach ihrem Album Muttersprache (2015) auch mit Herz Kraft Werke (2019) auf Platz 1 der Charts steht. Laut.de schreibt: "Stimmlich in bester Verfassung, beweist Sarah Connor allen Zweiflern, dass sie es auch knapp zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Durchbruch-Single "Let's Go Back to Bed - Boy!" immer noch drauf hat. Dabei unterstützt sie eine Live-Band, die in punkto Know-How ebenfalls aus dem Vollen schöpft und der Sängerin wahlweise poppige, soulige oder jazzige Hochglanzklänge zur Seite stellt." Und Blogger Timo Wolters stellt fest: "Spätestens mit dem Wechsel vom englischsprachigen Pop und Schmalz hin zur deutschsprachigen Liedermacherin läutet sie einen zweiten Frühling ihrer Karriere ein, nachdem sie sich lange vor allem um die Familie gekümmert hat. Die Sängerin hat in Hamburg ihr Publikum fest im Griff und führt ihr Profimusiker-Team souverän durch die Songs. Man nimmt ihr ab, dass sie selbst überwältigt ist. Eine durchweg überzeugende Performance, eine klare und deutliche Attitüde sowie eine visuell und akustisch gelungene Konzertaufzeichnung."