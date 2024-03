The Prodigy: World's on Fire

Der Tod von Sänger und Tänzer Keith Flint ist bis heute nicht aufgeklärt. Zunächst geht man von einem Suizid aus, später erklärt Gerichtsmedizinerin Caroline Beasley-Murray: "Wir werden niemals genau wissen, was an diesem Tag in seinem Kopf vorging. Vielleicht alberte er herum und es ging fürchterlich schief". Zuletzt kündigen The Prodigy an, dass in Erinnerung an ihren Leadsänger ein Dokumentarfilm in Arbeit sei. Die Produktionsfirma "Pulse Films" erklärt dazu: "Wir erzählen die rohe, kompromisslose und emotionale Geschichte einer Bande junger Gesetzloser aus Essex, die sich im Wirbel der britischen Rave-Szene der späten 80er Jahre zusammengeschlossen haben". Für David Pfeifer, einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung, war Flint "der erste Rockstar der elektronischen Tanzmusik".