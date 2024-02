Kill your Darlings! Streets of Berladelphia

René Pollesch wurde am 29. Oktober 1962 in Dorheim/Friedberg in Hessen geboren und studierte in den 1980er Jahren am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Universität Gießen bei Andrzej Wirth und Hans-Thies Lehmann. Als Autor und Regisseur war er eine der prägenden Stimmen im deutschsprachigen Gegenwartstheater.