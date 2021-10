Autorin Britta Kunft

Britta Kunft arbeitet nach dem Studium der Politikwissenschaften zunächst beim WDR für Radio und Fernsehen. Fünf Jahre lang realisierte sie für den NDR eine wöchentliche Unterwasser-Serie zusammen mit dem NDR-Taucher*innenteam. Quasi durch die Taucherbrille gewann sie so tiefgründige Einblicke in Nord- und Ostsee, Flüsse und Seen, sowie den indischen und pazifischen Ozean. Für arte Wissen und ZDF planet e. realisierte sie im Auftrag der Spiegel TV GmbH eine Dokumentation über die Zunahme der Quallen in den Weltmeeren. Als Videojournalistin dreht und schneidet sie Filme für Instagram, Twitter, Facebook und YouTube.