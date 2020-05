Fragen und Antworten zum Service "Untertitel"

Falls Sie keine oder nur gestörte Untertitel im TV empfangen, dann liegen die möglichen Probleme in der Regel beim Empfang oder Ihrer technischen Ausrüstung.

Prüfen Sie den Teletext und das Fernsehbild. Ist das Fernsehbild verrauscht oder lassen sich einzelne Sender gar nicht empfangen? Gibt es Störungen auch bei anderen Teletext-Seiten, z.B. fehlende oder „tanzende“ Buchstaben, Farbstörungen? Dies deutet auf Empfangsstörungen hin. Das Teletext-Signal ist sehr empfindlich. Probleme beim Fernsehempfang lassen sich deshalb zuerst dort feststellen.

Prüfen Sie die technischen Wege. Empfangen Sie per Kabel, Satellit oder terrestrisch ( DVB-T / DVB-T2 )? Sind die Anschlüsse/Steckverbindungen in Ordnung? Wie sieht die Signalverteilung im Haus aus? Haben andere Hausbewohner ebenfalls Empfangsprobleme? Ist das TV oder die Set-Top-Box auf dem neuesten Stand? Testen Sie eine andere Box, um einen Fehler an Ihrer Box auszuschließen. Die Set-Top-Boxen und TV-Empfangsgeräte sind sehr unterschiedlich, nicht alle Geräte erfüllen die Mindestanforderungen und bieten eine gute Teletext-Darstellung.



Das ZDF ist daran interessiert, dass Untertitel überall einwandfrei empfangen werden können. Bei Problemen hilft Ihnen gerne die Zuschauerredaktion des ZDF weiter.

Telefon-Service: +49 (0) 6131-70-12161

Fax-Service: +49 (0) 6131-70-12170

E-Mail: zuschauerredaktion@zdf.de

Postanschrift: ZDF Zuschauerredaktion, 55100 Mainz