Sendungen mit Gebärdensprache live in der Mediathek

Das ZDF hat ein breites Angebot für hör- und sehgeschädigte Menschen. Täglich können Sie in der Zeit von 16 Uhr bis nach dem „heute journal“ Sendungen mit Untertiteln für Hörgeschädigte über den Fernseher empfangen (Teletext-Seite 777). Die meisten Sendungen finden Sie auch später noch mit Untertiteln in der Mediathek. Außerdem gibt es ein Angebot an Serien, den Samstagskrimi und den Fernsehfilm der Woche mit Audiodeskription für Sehgeschädigte. Regelmäßig werden auch Sport-Events mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.