Doris Day - The Girl next Door

- Doris Day und Rock Hudson in "Schick mir keine Blumen" (1964) (6/8)

Für ihre Rolle in "Send me no flowers" ("Schick mir keine Blumen") erhielt Doris Day 1965 den Laurel Award. 1968 endet ihre Filmkarriere, da ihr verstorbener Mann sie vertraglich an TV-Produktionen gebunden hatte.