Nun ist es wieder passiert. Eine Frau will was. Ricarda Lang will Parteivorsitzende der Grünen werden und Twitter explodiert. Frauen dürfen ja schon genug in diesem Land: wählen, sich scheiden lassen, Auto fahren. Was sie nicht dürfen, ist: etwas wollen.

