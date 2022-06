Fynn Kliemann, Ferda Ataman und die deutsche Fehlerkultur

Fynn Kliemann, der Mann, der offenbar keinen großen Unterschied sieht zwischen Billiglohnarbeit in Bangladesch und fairer europäischer Produktion und der erst von einer Satiresendung darauf hingewiesen werden musste, dass mangelhafte Masken auch bei Geflüchteten nicht so richtig gut wirken, hat am Sonntag unter anderem gesagt: "So, es ist doch jetzt gut." Er verlangt die Deutungshoheit über sein Handeln zurück. Doch Sarah Bosetti findet: Fynn Kliemann hat keinen Fehler gemacht. Er hat sich mit voller Absicht unmoralisch verhalten. Und die moralische Beurteilung seiner Taten steht nicht in erster Linie ihm zu. Ein guter Anlass, um darüber zu sprechen, wie in Deutschland mit Fehlern umgegangen wird. Und ob auch absichtlich schlechtes Handeln verzeihlich ist.