Bosetti will kleben! – mit Christian Ehring, Tobi Schlegl, Michel Abdollahi, Saba S.

Sarah Bosetti hat für dieses Jahr genug geredet, sie will etwas tun! Deshalb klebt sie sich fest: auf der Straße, an Christian Ehring, an Tobi Schlegl, an Michel Abdollahi und an einer iranischen Aktivistin.

Videolänge: 13 min Datum: 28.12.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.12.2024 Video herunterladen