Deutscher Kleinkunstpreis 2023

Danger Dan in der Sparte Musik. Die Jury würdigt, dass er sich mit seinem Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ in die Spitzengruppe der Songpoeten in deutscher Sprache gespielt habe. Seine Songs sind mal politisch, mal autobiografisch, mal bissig, mal humorvoll, immer aber perfekt getextet und am Klavier mit sparsamer Orchestrierung vorgetragen. Virtuos schafft Danger Dan den Wechsel zwischen Rap und Chanson und spielt sich damit in eine eigene Liga.