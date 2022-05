Game Two #248

Aktuelle Videospiele, die neuesten Gaming-Trends und eine ordentliche Prise Humor: "Game Two" verbindet Gaming und Comedy und spricht dabei alle an – egal, ob Hardcore-Spieler oder Neuling.



Neue Folgen gibt es immer vorab samstags ab 12.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von "Game Two", montags ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek und donnerstags zwischen 0.00 und 1.00 Uhr in ZDFneo.