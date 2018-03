Hintergründe zur heute-show vom 09.03.2018

Ein weiteres Problem. Die Familiengründung in Deutschland geht immer noch vor allem zu Lasten von Frauen. Das zeigt sich am Beispiel des Elterngeldes. Die Welt, die das exemplarisch am Beispiel Bayern erzählt, weiß: Während Frauen in der Regel knapp zwölf Monate den Nachwuchs betreuen, tauschen Männer nur für die zwei Pflichtmonate ihren Job mit der Wickelkommode. Dabei könnten die insgesamt 14 Monate paritätisch verteilt werden. Auch die OECD hat im vergangenen Jahr wieder einmal festgestellt: Noch immer ist Kindererziehung in Deutschland Frauensache, trotz Elterngeld und Kita-Ausbau. Andere Länder, etwa die skandinavischen, sind da schon viel weiter, weiß eine OECD-Wissenschaftlerin im Deutschlandfunk-Interview.