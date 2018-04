Hintergründe zur heute-show vom 16.03.2018

Ein großes Problem ist der massenhafte Einsatz von Antibiotika in den Ställen, berichten Reporterinnen des Bayerischen Rundfunks. Dadurch bilden sich resistente Keime, die in den Ställen ausgeschieden werden. Sie werden dann von den dort arbeitenden Menschen aufgenommen, sie verbreiten sich über die Gülle und die Abluft aus den Ställen und finden sich selbst noch auf dem Fleisch nach dem Schlachten der Tiere. Experten sehen in der Zunahme der Resistenzen von Erregern durch den inflationären Einsatz von Antibiotika eine tödliche Gefahr für den Menschen. Wie es anders geht, zeigt das Beispiel Dänemark. Dort wird die übermäßige Vergabe von Antibiotika an Tiere viel strenger sanktioniert als hierzulande – mit Erfolg!