Ärztemangel auf dem Land

Ob Grippe, Magen-Darm-Infekt oder Rückenschmerzen – für viele ist der niedergelassene Hausarzt der erste Ansprechpartner. Doch in dörflichen Regionen bahnt sich ein massiver Ärztemangel an: Bis 2020 gehen 50.000 niedergelassene Ärzte in den Ruhestand und junge Ärzte zieht es nicht gerade in Scharen in die Provinz. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat auf ihrer Internetseite eine interaktive Karte, die einen guten Überblick vermittelt, welche Regionen wie versorgt sind.