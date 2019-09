Resistente Keime und wirkungslose Antibiotika

Hätten wir mal auf den Erfinder der Antibiotika gehört. Als der schottische Mediziner Alexander Fleming 1945 den Nobelpreis erhielt, mahnte er, man solle mit dem Wunderwirkstoff umsichtig umgehen, da sich Bakterien weiterentwickeln und Antibiotika so nutzlos werden könnten. Und er hatte Recht: Laut einer aktuellen Berechnung sterben europaweit etwa 33.000 Menschen pro Jahr infolge von Antibiotika-Resistenzen. Das heißt, die Bakterien, mit denen die Patienten zu kämpfen haben, können mit gängigen Antibiotika nicht mehr bekämpft werden. Und das Problem wird sich massiv verschärfen: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass bis 2050 jährlich 10 Millionen Menschen an solchen Infektionen sterben könnten. Das renommierte Robert Koch Institut forscht seit Jahren an dem Thema und hat auf seiner Homepage umfassende Informationen zusammengestellt.