Der E-Scooter-Hype

In Großstädten dominieren vor allem Leihroller das Bild. Mit einer App kann man die Modelle, die von Firmen wie Lime, Circ oder Bird angeboten werden, entsperren und zahlt dann einen festen Minutenpreis. Das rechnet sich vor allem in Stadtteilen, die bei jungen Menschen und Touristen beliebt sind. Der RBB zeigt am Beispiel Berlin, dass Pendler, die ja eigentlich von den Rollern profitieren sollten, wohl kaum die Zielgruppe der Verleihfirmen sein können. So haben die Daten ergeben, dass alleine am Checkpoint Charlie mehr Roller zu finden sind als in den vier Außenbezirken Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf und Spandau zusammen.